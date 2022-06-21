«Крылья Советов» хотят подписать нападающего «Черноморца»

Нападающий «Черноморца» Иван Тимошенко может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По сведениям «Чемпионата», самарский клуб видит в игроке замену нападающему Владиславу Сарвели, который должен пополнить состав «Сочи».

В минувшем сезоне ФНЛ-2 Иван Тимошенко принял участие в 14 встречах, в которых забил 16 голов и записал в свой актив 5 результативных передач с учетом всех турниров. Стоимость игрока согласно авторитетному порталу transfermarkt составляет 275 тысяч евро. Действующий трудовой договор 23-летнего нападающего «Черноморца» с клубом завершается в конце июня этого года.