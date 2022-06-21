«Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре РПЛ и другие матчи первых четырёх туров чемпионата

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь на первые четыре тура чемпионата.
1-й тур (15-17 июля)
«Краснодар» - Факел»
ЦСКА – «Урал»
«Динамо» - «Ростов»
«Локомотив» - «Нижний Новгород»
«Ахмат» - «Спартак»
«Торпедо» - «Сочи»
«Оренбург» - «Крылья Советов»
«Химки» - «Зенит»
2-й тур (22-24 июля)
«Зенит» - «Крылья Советов»
«Краснодар» - «Спартак»
ЦСКА – «Сочи»
«Динамо» - «Торпедо»
«Локомотив» - «Ростов»
«Ахмат» - «Факел»
«Оренбург» - «Урал»
«Химки» - «Нижний Новгород»
3-й тур (29-31 июля)
«Зенит» - «Локомотив»
«Спартак» - «Оренбург»
«Ростов» - «Химки»
«Крылья Советов» - «Торпедо»
«Сочи» - «Ахмат»
«Нижний Новгород» - ЦСКА
«Факел» - «Динамо»
«Урал» - «Краснодар»
4-й тур (5-7 августа)
«Ростов» - «Оренбург»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Крылья Советов» - «Динамо»
ЦСКА – «Факел»
«Ахмат» - «Зенит»
«Сочи» - «Нижний Новгород»
«Торпедо» - «Химки»
«Урал» - «Спартак»