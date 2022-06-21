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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре РПЛ и другие матчи первых четырёх туров чемпионата

21 Июня 2022 • 18:47 Комментировать

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь на первые четыре тура чемпионата.

1-й тур (15-17 июля)

«Краснодар» - Факел»

ЦСКА – «Урал»

«Динамо» - «Ростов»

«Локомотив» - «Нижний Новгород»

«Ахмат» - «Спартак»

«Торпедо» - «Сочи»

«Оренбург» - «Крылья Советов»

«Химки» - «Зенит»

 

2-й тур (22-24 июля)

«Зенит» - «Крылья Советов»

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«Краснодар» - «Спартак»

ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» - «Торпедо»

«Локомотив» - «Ростов»

«Ахмат» - «Факел»

«Оренбург» - «Урал»

«Химки» - «Нижний Новгород»

 

3-й тур (29-31 июля)

«Зенит» - «Локомотив»

«Спартак» - «Оренбург»

«Ростов» - «Химки»

«Крылья Советов» - «Торпедо»

«Сочи» - «Ахмат»

«Нижний Новгород» - ЦСКА

«Факел» - «Динамо»

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«Урал» - «Краснодар»

 

4-й тур (5-7 августа)

«Ростов» - «Оренбург»

«Краснодар» - «Локомотив»

«Крылья Советов» - «Динамо»

ЦСКА – «Факел»

«Ахмат» - «Зенит»

«Сочи» - «Нижний Новгород»

«Торпедо» - «Химки»

«Урал» - «Спартак»

 


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