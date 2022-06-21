Стало известно, останется ли Сантос в «Зените»

В агентстве TFM Agency, которое представляет интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказали о будущем своего клиента.

«Нет никаких шансов, что новое решение ФИФА о приостановке контрактов повлияет на желание Дугласа покинуть «Зенит». Он счастлив быть в клубе», — передает слова представителя футболиста Sport 24.

28-летний бразилец защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач. Действующий контракт Сантоса с клубом рассчитан до 2026 года.