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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мать Аршавина отсудила у тяжело больной бывшей супруги футболиста два миллиона рублей

21 Июня 2022 • 19:40 Комментировать (1)

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об удовлетворении иска на сумму два миллиона рублей матери Андрей Аршавина к его бывшей жене Алисе. Речь идёт о незаконном проживании в квартире экс-футболиста.

В пресс-релизе суда говорится о том, что рассмотрено дело по иску Татьяны Аршавиной в отношении Алисы Аршавиной. Городской суд удовлетворил требования матери футболиста. 

Мать Аршавина в своём иске сообщила, что бывшая супруга её сына незаконно проживает в квартире футболиста. По её словам, у Алисы нет никаких прав проживать в этой квартире. В то же время, экс-супруга Аршавина отказывается покидать место жительства. Бывший футболист и его бывшая жена развелись в 2019 году, в браке у них родилась дочь.

Уже более года Алиса борется с серьёзным заболеванием, её лицо претерпело значительные изменения.


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин РПЛ Алиса Аршавина
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