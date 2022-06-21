Мать Аршавина отсудила у тяжело больной бывшей супруги футболиста два миллиона рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об удовлетворении иска на сумму два миллиона рублей матери Андрей Аршавина к его бывшей жене Алисе. Речь идёт о незаконном проживании в квартире экс-футболиста.

В пресс-релизе суда говорится о том, что рассмотрено дело по иску Татьяны Аршавиной в отношении Алисы Аршавиной. Городской суд удовлетворил требования матери футболиста.

Мать Аршавина в своём иске сообщила, что бывшая супруга её сына незаконно проживает в квартире футболиста. По её словам, у Алисы нет никаких прав проживать в этой квартире. В то же время, экс-супруга Аршавина отказывается покидать место жительства. Бывший футболист и его бывшая жена развелись в 2019 году, в браке у них родилась дочь.

Уже более года Алиса борется с серьёзным заболеванием, её лицо претерпело значительные изменения.