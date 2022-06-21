Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу решения ФИФА о приостановке контрактов иностранным футболистам до 30 июня 2023 года.

- Сегодня ФИФА вынесла решение, разрешающее легионерам из РПЛ приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года. Ожидаемо?

- От них чего угодно можно ожидать. Кому-то хорошо, кому-то не очень. Я бы сейчас с легионерами не заключал долгосрочные контракты.

- Вы понимаете, чем продиктовано такое решение ФИФА, ведь нет никаких регламентных норм на этот счет?

- Политикой. Я там не вижу ни спортивных, ни демократических причин. Сплошная политика.

- То есть, для вас это – санкции, а не забота о безопасности иностранных игроков и тренеров?

- Какая забота о безопасности? Надо пристроиться к хору вовремя. Ну, любят петь хорошо, пусть поют. Что делать? Это их решение, чисто политическое. А так пусть клуб сам решает, нужен ли ему такой контракт, и предусматривает его возможную приостановку. Санкции ни к клубу, ни к игроку уже не применишь. А дальше надо думать, нужен ли вам легионер, который сегодня здесь, а завтра его ветром сдуло, как будто и не было.

- Получается, что клубы не смогут взыскать потраченные деньги на трансфер или на подъемные, а также комиссионные агенту. То есть, игрока полтора года может не быть вклубе, но клубы не освобождаются от выплат. Что с этим делать?

- Давайте пожалеем клубы. У нас не только спортивные структуры подверглись санкционным делам. Да, деньги потеряны. Жалко. Но приостановка контракта, это ведь не выплата игроку по контракту. Получается, клуб экономит. Вот если футболист, который приостановил контракт, потребует зарплату, это будет неправильно. Ну, уехал и уехал. Ему ничего не надо платить. Можно расторгать контракт и оспаривать компенсацию в суде.

- Некоторые клубы попали в непростую ситуацию - им надо выплачивать деньги командам, у которых они покупали футболиста.

- Значит, надо подавать в суд. Объяснять, что клуб покупал футболиста, чтобы он играл, а не приостановил контракт и уехал. Значит, плата за него подлежит отмене. Пусть юристы этим занимаются. Услуга не была оказана со стороны игрока в нарушение всех договоренностей. За что платить, если нет игрока? Шансов, конечно, не так много, потому что все встанут на одну сторону. Но надо спорить. Доказывать свою правоту. А в дальнейшем вообще стоит задуматься, зачем нужны легионеры. Да, будет страдать качество игры и зрелище. Ну, пострадаем. Будем заниматься улучшением качества. А так мы не страдаем? С другой стороны легионер легионеру рознь.

- Что вы имеете в виду?

- Взять Рыбуса. Понятно, что ему 32 года, надо думать о семье. В других клубах ему не предложили такие условия, как в «Спартаке». Он на какое-то время обеспечил себе работу. Политика политикой, а он профессионально относится к делу. Спорт вне политики. Он действует по этому принципу. Я могу, конечно, посочувствовать клубам в этой непростой ситуации, но урок такой, что лучше вкладываться во что-то свое. Нас к этому подталкивают.

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- То есть, теперь любой иностранец – это игра в рулетку, ведь в любой момент может приостановить контракт и уехать?

- Может уехать, хотя его никто не гонит. Тут проявляются человеческие качества. Кто-то скажет, что это меркантильные цели. Да, он играет за деньги. Ну и что? Он зарабатывает своим здоровьем, своими ногами. Рыбус не поддался, не уехал, его исключили из сборной Польши, ну, такова у них демократия и свобода.

- Вы ожидаете большого оттока легионеров из наших клубов?

- Кто вне политики, как африканцы, те не дернутся. Вряд ли они найдут себе такие хорошие контракты. Насчет латиноамериканцев надо смотреть. Те, кто не понадобился в Италии, Испании, Португалии, – куда им идти? На безрыбье и Россия – Европа. Они не заморочены европейскими разборками.

Елена Григорьевская