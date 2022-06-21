В «Рубине» прокомментировали решение ФИФА о легионерах в РПЛ

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал решение ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с РПЛ.

«Был ли готов «Рубин» к такому решению? Да, для «Рубина» это не стало новостью. Мы и предполагали, что решение будет таким. Разговоры об этом шли несколько недель, и наконец-то ФИФА сформулировало его официально», — приводит слова Яровинского «РИА Новости».

Ранее стало известно, что зарубежные футболисты, выступающие в российских клубах, могут продлить приостановку своих соглашений с командами еще на один сезон.

«Рубин» предстоящий сезон проведет в ФНЛ.