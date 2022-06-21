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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» прокомментировали решение ФИФА о легионерах в РПЛ

21 Июня 2022 • 17:59 Комментировать

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал решение ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с РПЛ.

«Был ли готов «Рубин» к такому решению? Да, для «Рубина» это не стало новостью. Мы и предполагали, что решение будет таким. Разговоры об этом шли несколько недель, и наконец-то ФИФА сформулировало его официально», — приводит слова Яровинского «РИА Новости».

Ранее стало известно, что зарубежные футболисты, выступающие в российских клубах, могут продлить приостановку своих соглашений с командами еще на один сезон.

«Рубин» предстоящий сезон проведет в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Рубин Олег Яровинский РПЛ
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