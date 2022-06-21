Стали известны имена футболистов, которых лидеры РПЛ могут потерять бесплатно из-за нового решения ФИФА

Сегодня, 21 июня, ФИФА дала время до 30 июня, чтобы иностранные игроки и тренеры решили вопрос о своём будущем в России.
Речь идёт о том, что согласно новым предписаниям ФИФА легионеры РПЛ могут приостанавливать контракты до 2023 года. Стоит учесть, что, если у футболиста соглашение истекает в 2023 году и он не захочет договариваться, то клуб потеряет игрока бесплатно.
После этого в телеграм-канале «Максим же, ну» появился список игроков, которых лидеры РПЛ могут потерять бесплатно.
«Зенит»: Деян Ловрен
«Сочи»: Викториен Ангбан, Родриго, Кристиан Нобоа
«Динамо»:Гильермо Варела, Клинтон Н’жи
«Спартак»: Джордан Ларссон, Педро Роша
ЦСКА: Яка Бийол
«Локомотив», «Краснодар», «Ростов»: никого