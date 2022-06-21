Стали известны имена футболистов, которых лидеры РПЛ могут потерять бесплатно из-за нового решения ФИФА

Сегодня, 21 июня, ФИФА дала время до 30 июня, чтобы иностранные игроки и тренеры решили вопрос о своём будущем в России.

Речь идёт о том, что согласно новым предписаниям ФИФА легионеры РПЛ могут приостанавливать контракты до 2023 года. Стоит учесть, что, если у футболиста соглашение истекает в 2023 году и он не захочет договариваться, то клуб потеряет игрока бесплатно.

После этого в телеграм-канале «Максим же, ну» появился список игроков, которых лидеры РПЛ могут потерять бесплатно.

«Зенит»: Деян Ловрен

«Сочи»: Викториен Ангбан, Родриго, Кристиан Нобоа

«Динамо»:Гильермо Варела, Клинтон Н’жи

«Спартак»: Джордан Ларссон, Педро Роша

ЦСКА: Яка Бийол

«Локомотив», «Краснодар», «Ростов»: никого