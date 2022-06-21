Орлов: Дзюба хочет заработать в «Фенербахче»

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Дзюба еще мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать. У него другие цели. Контракт 2,5 млн. евро? Очень хороший контракт», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что он не расстроился такому выбору игрока, «Фенербахче» — это один из самых сильных клубов турецкой лиги, у него большая армия болельщиков.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба согласовал условия контракта с «Фенербахче», по которому будет получать 2,5 миллиона евро в год без учета бонусов.