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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев ответил Мележикову строчкой из рассказа Толстого

21 Июня 2022 • 17:19 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил своему коллеге из «Спартака» Евгению Мележикову, который обвинил функционера в потере памяти.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Зенита» заявил, что Мележиков поддержал идею провести матч за Суперкубок в России взамен на перенос старта чемпионата России. Мележиков ответил на это фразой: «В отличие от некоторых, мы отсутствием памяти не страдаем».

Матч за Суперкубок России запланирован на 9 июля, он пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России РПЛ Александр Медведев Евгений Мележиков
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