Дзюба согласовал условия контракта с «Фенербахче»

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба подпишет контракт с «Фенербахче».

По сведениям «Матч ТВ», российский форвард подпишет трудовой договор с турецким клубом. 33-летний игрок будет получать два с половиной миллиона евро в год без учета бонусов. К этой сумме присоединяться бонусы за личные и командные достижения, а также премия за заключение контракта.

Воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года, перебравшись туда из стана «красно-белых». Он принял участие в 249 матчах, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач во всех турнирах.