Мостовой: Легионеры продолжат уезжать из России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что легионеры продолжат уезжать из РПЛ.

«Пока обстановка в мире такая, это все будет действовать, и я считаю это решение логичным. Думаю, что иностранные футболисты продолжат уезжать из России», — цитирует слова Мостового ТАСС.

Сегодня, 21 июня, ФИФА официально объявила о том, что зарубежные игроки могут приостановить действие своих трудовых договоров с российскими клубами еще на один сезон, до конца июня 2023 года.

Ранее некоторые игроки, приостановившие свои контракты с командами РПЛ, изъявили о желании не возвращаться в Россию.