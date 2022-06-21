Агент Кевин Кован, который представляет интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал будущее футболиста.

«Шамар настроен остаться в России и провести шикарный отрезок! У него большие ожидания от сезона 2022/23», — заявил представитель футболиста порталу «Евро-Футбол.Ру».

25-летний нападающий пополнил состав московского «Спартака» в январе этого года. В минувшем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой актив две результативные передачи.

Ранее ФИФА объявила о том, что все иностранные футболисты, выступающие в российских клубах, могут приостановить свои контракты с командами на один год.