Широков назвал ограблением новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на решение ФИФА по делу об иностранных футболистах в РПЛ.

«Очередное узаконенное ограбление. Как клубы будут на это реагировать, я просто не понимаю. В международный суд подавать? Там всё шито-крыто», — сказал Широков «Чемпионату».

Эксперт добавил, что уход легионеров – личное дело каждого. Широков отметил, что правовые нормы в отношении футболистов, которые остались в России, никак не соблюдаются. В пример бывший футболист привёл защитника «Спартака» Мацея Рыбуса. Напомним, поляк подписал контракт со «Спартаком», после чего польская футбольная федерация футбола сообщила, что игрок больше не будет вызываться в сборную.