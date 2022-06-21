Наумов: Легионеры «Зенита» останутся в команде

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение ФИФА продлить приостановку контрактов легионеров с российскими клубами.

«Трудно сказать, много ли легионеров уедет после нового решения ФИФА. Думаю, что те, у кого хорошие контракты, особенно у зенитовских легионеров вряд ли уедут, потому что они понимают, что такие контракты они нигде не получат», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что вряд ли зарубежные футболисты, которым за 30 лет, покинут лигу. Уехать могут лишь те, для кого Россия была трамплином в европейский футбол.

Ранее ФИФА объявила о том, что иностранные футболисты могут на год приостановить свои контракты с российскими командами.