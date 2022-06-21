Агент бразильца Фернандо заявил, что футболист сконцентрирован на игре за «Крылья Советов»

Тайанан Велкер, агент бразило-итальянского игрока «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, рассказал о дальнейших планах игрока после новых решений ФИФА об иностранца в РПЛ.

«Да, мы знаем об этом решении, но Фернандо по-настоящему счастлив в Самаре и в «Крыльях». Мы полностью сфокусированы на команде и том, чтобы помочь ей достичь хорошего результата, и не рассматриваем сейчас варианты смены клуба», – приводит слова Велкера Metaratings.

23-летний бразилец пополнил команду из Самары зимой этого года. Он перешёл из «Шерифа» за 1 миллион евро. В Российской премьер-лиге футболист провёл девять матчей, в которых отметился одним голом.