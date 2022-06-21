Мележиков считает, что Медведев страдает потерей памяти

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил своему коллеге из «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что «красно-белые» были готовы играть матч за Суперкубок в Петербурге, но потом передумали.

«Сказки. Но в отличие от некоторых, мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе», — приводит слова Мележикова пресс-служба клуба.

Функционер напомнил, что он от лица команды всегда выступал за проведение матча за Суперкубок России на нейтральной территории. Он ссылается на свои интервью после того, как РФС сообщил, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, встреча за Суперкубок России «Зенит» - «Спартак» запланирована на 9 июля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало – в 17:00 мск.