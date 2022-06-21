Агент нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа рассказал о планах своего клиента на будущее. Агент заверил «Евро-Футбол.ру», что его клиент не намерен покидать Россию, несмотря на разрешение от ФИФА.

«Вильсон очень доволен тем, как складывается его карьера в России и не собирается уходить из команды. Он правда счастлив быть в России, впечатлён людьми, которые здесь живут и намерен продолжать путешествие в российском футболе», – сказал Лакруа.

В прошлом сезоне Изидор забил 7 голов в чемпионате России за московский «Локомотив». На счету воспитанника «Монако» также одна голевая передача в турнире.