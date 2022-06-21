Игонин рассказал, что не позволило Крицюку раскрыть себя в «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался, почему вратарь Станислав Крицюк разорвал контракт с командой.

«Есть вопросы по здоровью, которые, к сожалению, не дали возможности Станиславу полностью раскрыть свой потенциал и умения в «Зените», — цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что именно из-за постоянных травм 31-летний вратарь проиграл конкуренцию более возрастному конкуренту, Александру Кержакову, которому 35 лет.

Сегодня, 21 июня в «Зените» объявили о том, что Крицюк разорвал контракт с командой и покинет клуб. До этих пор голкипер будет тренироваться в «Зените» до 30 июня. Уже известно, что он вернётся в португальский «Жил Висенте», откуда перешёл в «Зенит» за два миллиона евро.