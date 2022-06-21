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Федотов: «Карраскаль — это игрок середины поля»

21 Июня 2022 • 15:38 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль — это игрок середины поля, инсайдной зоны. Он играл на этой позиции, может и в опорной зоне сыграть», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Наставник заявил, что у футболиста есть все необходимые качества, благодаря которым он уверенно себя чувствует на любой позиции. Есть определенные требования с Карраскалю, работа продолжается. Футболист ответственно подходит к предсезонным сборам.

24-летний колумбиец в минувшем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
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