Федотов: «Карраскаль — это игрок середины поля»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль — это игрок середины поля, инсайдной зоны. Он играл на этой позиции, может и в опорной зоне сыграть», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Наставник заявил, что у футболиста есть все необходимые качества, благодаря которым он уверенно себя чувствует на любой позиции. Есть определенные требования с Карраскалю, работа продолжается. Футболист ответственно подходит к предсезонным сборам.

24-летний колумбиец в минувшем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.