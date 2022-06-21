Стало известно будущее Малкома и Клаудиньо

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо, рассказал о будущем своих клиентов.

«Они останутся в России, они там счастливы», — сказал Гарсия «РБ Спорту».

Ранее ФИФА официально объявила о том, что зарубежные игроки могут еще на один год приостановить действие своих контрактов с российскими командами.

Напомним, что 25-летний бразилец Клаудиньо был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Он принял участие в 31 матче, забил десять голов и сделал пять результативных передач с учетом всех турниров.