Юрист Прокопец: «Непонятно, от чего защищать легионеров»

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает немотивированным решение ФИФА разрешить легионерам РПЛ (Российской Премьер-лиги) на год приостанавливать контракты.

- Я считаю, что это ужасное решение должно быть скорее отменено, - приводит слова Прокопца «Спорт День за Днём».

Юрист назвал действия ФИФА политическими и выразил непонимание декларации ФИФА о защите иностранцев: «Только непонятно, от чего их защищать».

Михаил Прокопец считает, что такие действия ФИФА вынудят клубы РПЛ переключиться на подписание контрактов с отечественными футболистами.

Напомним, что в ФИФА принимали подобное решение и на концовку прошлого сезона.