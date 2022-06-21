Галактионов: Я не буду комментировать работу Кержакова

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов отказался обсуждать работу бывшего наставника клуба Александра Кержакова.

«У нас с Кержаковым хорошие отношения. Поэтому мне некорректно обсуждать его работу», — цитирует Галактионова Sport 24.

Ранее Александр Кержаков покинул нижегородский клуб после окончания трудового договора. Он сообщил, что руководство не предлагало ему переподписать контракт. Новым главным тренером «Пари Нижнего Новгорода» стал наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.