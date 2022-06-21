Медведев - о решении ФИФА: «Это и кража, и грабёж, и ограбление»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал грабежом решение Международной федерации футбола (ФИФА) о возможности приостановки контрактов иностранных игроков и тренеров с российскими клубами до июня 2023 года.

«Решение ФИФА еще не видел. Это и кража, и грабеж, и ограбление. Категорически неправильное решение. Есть оговорка, что игроки должны провести переговоры с клубами. У многих контракты могут закончиться через год. Возвращение может сработать не для всех. Клубы платили серьезные суммы за трансферы», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Функционер добавил, что в уставе ФИФА и УЕФА написано, что дискриминация по любым политическим причинам исключена. Медведев отметил, что в «Зените» никто этой возможностью не воспользовался, и надеется, что такое не произойдёт.

Ранее ФИФА сообщила о том, что, если клубы Российской премьер-лиги или Украинской футбольной ассоциации не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня, то эти футболисты и тренеры смогут приостановить действие контракта до 2023 года.