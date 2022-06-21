Агент высказался о будущем Кухты

Футбольный агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, высказался о будущем чешского футболиста.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить действие своих контрактов с российскими клубами до лета следующего года.

«Может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев», — приводит слова Мартиновича «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний Кухта провёл в составе «железнодорожников» 11 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Чешский форвард защищает цвета «Локомотива» с января текущего года.