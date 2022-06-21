В РФС выступили против решения ФИФА

Во вторник ФИФА разрешила зарубежным игрокам и тренерам клубов РПЛ (Российской Премьер-лиги) приостанавливать срок действия контрактов на ближайший сезон. В РФС (Российском футбольном союзе) резко отреагировали на такую инициативу всемирной федерации.

- Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, - гласит заявление РФС.

Также в Союзе обещают оказать всяческую поддержку клубам, которые захотят оспорить решение ФИФА. Помимо этого, в РФС удивлены тем, что решение ФИФА распространяется на контракты, подписанные после 24 февраля 2022 года.