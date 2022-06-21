Гаранин: Касьерра не тренируется с командой

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что нападающий Матео Касьерра не занимается с командой.

«Вопрос по Касьерре открыт, сейчас он с нами участие в турнире не принимает. Его вообще нет в команде, я не вправе информацию сейчас какую-то выдавать», — сказал Гаранин «РБ Спорту».

Наставник отметил, что, скорее всего, футболист покинет клуб. По поводу полузащитника Кристиана Нобоа, его пока тоже нет с командой. Возможно, он примет участие в последней игре Кубка Pari Премьер 7 июля.

Ранее стало известно, что 51-летний специалист Вадим Гаранин покинул красноярский «Енисей» и возглавил «Сочи».