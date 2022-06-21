Агентство NG Soccer, которое представляет интересы защитника «Краснодара» Кайо Силвы, дало свои комментарии относительно будущего игрока в российском клубе. Напомним, что недавно ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить свои контракты с российскими командами.

«Да, мы только что видели, что ФИФА разрешила игрокам из РПЛ приостановить действие контракта, но на будущее нашего клиента это никак не повлияет. Кайо сейчас работает на сборах с «Краснодаром» и готовится к новому сезону вместе со всеми», – заявили в NG Soccer в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Кайо в прошлом сезоне провёл 16 матчей за «Краснодар» в российской Премьер-лиге.