Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов прокомментировал интерес ЦСКА к Терехову

21 Июня 2022 • 15:05 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Сочи» Сергею Терехову.

«Слухи не хочется комментировать. Терехов — серебряный медалист РПЛ, квалифицированный футболист, который может закрыть несколько позиций», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Федотов работал вместе с Тереховым в «Сочи» и «Оренбурге». В минувшем сезоне 31-летний защитник провёл в составе сочинского клуба 30 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.  

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Терехов Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
16:58 · Россия. Премьер-лига
Левандовски мог оказаться в «Сибири»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Легионеры продолжат уезжать из России
16:48 · Россия. Премьер-лига
Салихова — о словах Медведева: «Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч за Суперкубок в Петербурге»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона рассказал о будущем своего клиента эксклюзив
16:30 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал ограблением новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ
16:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Мартинса рассказал о будущем игрока
16:13 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Легионеры «Зенита» останутся в команде
16:00 · Россия. Премьер-лига
Мележиков считает, что Медведев страдает потерей памяти
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора рассказал, собирается ли его клиент покидать «Локомотив» эксклюзив
15:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о решении ФИФА: «Пошли они куда-нибудь со своими санкциями!» 1
15:47 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, что не позволило Крицюку раскрыть себя в «Зенита»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Карраскаль — это игрок середины поля»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Несмотря на новое решение ФИФА, Барач не уйдёт из «Крыльев Советов»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Стало известно будущее Малкома и Клаудиньо
15:27 · Россия. Премьер-лига
Юрист Прокопец: «Непонятно, от чего защищать легионеров»
Все новости
Рекомендуем