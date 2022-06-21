Федотов прокомментировал интерес ЦСКА к Терехову

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Сочи» Сергею Терехову.

«Слухи не хочется комментировать. Терехов — серебряный медалист РПЛ, квалифицированный футболист, который может закрыть несколько позиций», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Федотов работал вместе с Тереховым в «Сочи» и «Оренбурге». В минувшем сезоне 31-летний защитник провёл в составе сочинского клуба 30 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.