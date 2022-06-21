Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о перспективах своих клиентов в команде Сергея Семака.

«Оба моих игрока остаются в «Зените», решение ФИФА никак на это не повлияет», – сказал Фернандо Гарсия в беседе с «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить свои контракты с российскими клубами. Тем не менее, судя по словам агента Малкома и Клаудиньо, бразильцы вопреки всему готовы остаться в петербургском «Зените» на следующий сезон.