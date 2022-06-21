Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов рассказал о будущем Языджи

21 Июня 2022 • 14:56 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи вернется в свой клуб.

«Раз президент «Лилля» сказал, что сделать ничего невозможно, это значит, что Юсуфа не будет в команде», — сказал Федотов «Чемпионату».

25-летний футболист перебрался в ЦСКА из «Лилля» минувшей зимой на правах аренды. Он принял участие в 12 встречах, в которых смог забить восемь мячей и сделать две голевые передачи с учетом всех турниров.

Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят выкупить контакт Языджи у французского клуба. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Владимир Федотов Юсуф Языджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
15:09 · Россия. Премьер-лига
Представители Кайо рассказали о том, повлияет ли решение ФИФА на будущее бразильца в «Краснодаре» эксклюзив
15:05 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал интерес ЦСКА к Терехову
15:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, есть ли у его клиентов будущее в «Зените» эксклюзив
14:54 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Бакаев — большая удача для «Зенита»
14:50 · Кубок Париматч Премьер
Семак назвал фамилии игроков, которые пропустят матч против «Пари НН»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: Обиды на «Спартак» нет
14:40 · Россия. Премьер-лига
Крицюк разорвал контракт с «Зенитом» и вернётся в португальский «Жил Висенте»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Ильин покинул «Краснодар»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Умяров: Жду Зиньковского в «Спартаке»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Возраст Абаскаля? Тедеско тоже был молодым»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Бакаева рассказал, что ответит болельщикам «Спартака», которые назовут его предателем
14:15 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, кто помог ему выиграть в голосовании за звание лучшего игрока «Спартака»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Если бы не «Спартак», Абаскаль бы работал в третьей лиге Швейцарии»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал о том, как его поддержал Карпин в трудный период
13:27 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал о том, как Бакаев попрощался со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем