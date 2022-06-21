Федотов рассказал о будущем Языджи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи вернется в свой клуб.

«Раз президент «Лилля» сказал, что сделать ничего невозможно, это значит, что Юсуфа не будет в команде», — сказал Федотов «Чемпионату».

25-летний футболист перебрался в ЦСКА из «Лилля» минувшей зимой на правах аренды. Он принял участие в 12 встречах, в которых смог забить восемь мячей и сделать две голевые передачи с учетом всех турниров.

Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят выкупить контакт Языджи у французского клуба. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 17 миллионов евро.