Бакаев: Обиды на «Спартак» нет

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не обижается на свой предыдущий клуб московский «Спартак».

«После ухода из «Спартака» обиды точно нет. На кого, на что мне обижаться? Такова жизнь, это футбол. Так случается. Решили не продлевать – вот и всё», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Помимо этого, футболист сказал, что благодарен команде, которая воспитала его и направила в большой футбол.

25-летний Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, заявив о том, что клуб не предложил ему продление контракта. Игрок подписал с «Зенитом» договор на три года с возможностью продления еще на один сезон.