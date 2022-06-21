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Крицюк разорвал контракт с «Зенитом» и вернётся в португальский «Жил Висенте»

21 Июня 2022 • 14:40 Комментировать

Российский голкипер Станислав Крицюк покинул «Зенит» и в ближайшее время пополнит состав португальского «Жил Висенте».

Однако до 30 июня вратарь будет тренироваться в составе «сине-бело-голубых». Крицюк перешёл в «Зенит» осенью 2021 года из «Жил Висенте», стоимость трансфера составила два миллиона евро. За всё время в команде из Санкт-Петербурга Крицюк сыграл 11 матчей, пропустил 15 голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, «Жил Висенте» летом 2021 года приобрёл Крицюка свободным агентом, этой же весной продал игрока за два миллиона и снова вернул бесплатно.  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Жил Висенте Станислав Крицюк РПЛ
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