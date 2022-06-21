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Ильин покинул «Краснодар»

21 Июня 2022 • 14:37 Комментировать

«Краснодар» расторг контракт с нападающим Владимиром Ильиным по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба «быков».

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард перейдёт в «Ахмат», за который уже выступал ранее на протяжении двух сезонов. Соглашение футболиста с «Краснодаром» было рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Ильин провёл в составе «быков» 24 матча, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Помимо «Краснодара» и «Ахмата», нападающий выступал за «Урал», «Тосно» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ильин Ахмат
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