Соболев: «Возраст Абаскаля? Тедеско тоже был молодым»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о возрасте нового наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Не смущает ли меня возраст Абаскаля? Тедеско тоже был молодым. Пусть даже ему будет 25, какая разница? Если он хороший специалист, почему и нет?» — цитирует Соболева «Чемпионат».

Испанскому специалисту Гильермо Абаскалю всего 33 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле», аналитиком в «Севилье» и возглавлял другие клубы.

Московский «Спартак» по итогам сезона покинул главный тренер Паоло Ваноли. С командой он смог завоевать Кубок России и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.