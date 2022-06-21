Соболев рассказал, кто помог ему выиграть в голосовании за звание лучшего игрока «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился информацией, как основатель «Амкала» Герман Попков помог ему стать лучшим игроком «Спартака».

«То, что меня признали лучшим игроком сезона — приятно. Не накручивал ли я голоса? Не накручивал», — сказал Соболев «Чемпионату».

Футболист рассказал, что был такой момент, когда ему написал Герман Попков с вопросом, выложить ли голосование у себя. Соболев заявил, что если не возражает, но теперь за победу, он должен подарить свою футболку основателю «Амкала».

Александр Соболев был признан лучшим игроком «Спартака» минувшего сезона, по мнению болельщиков клуба.