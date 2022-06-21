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Журналист: «Если бы не «Спартак», Абаскаль бы работал в третьей лиге Швейцарии»

21 Июня 2022 • 14:07 Комментировать

Швейцарский журналист Оливер Гут из газеты Basler Zeitung поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале, который ранее работал в «Базеле».

Напомним, московский клуб объявил о назначении испанского специалиста 10 июня. На этом посту 33-летний Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

Гут отметил открытость тренера, который любил подробно рассказывать журналистам о своих идеях, а также пофантазировал на тему того, где работал бы сейчас Абаскаль, если бы не получил предложение от «Спартака».

«Первую команду «Базеля» он точно бы покинул. Если бы он не нашёл ничего стоящего, клуб ему бы предложил работу с молодёжной командой, которая играет в третьей лиге Швейцарии», — приводит слова Бута «РБ Спорт».

Также журналист отметил конфликтность тренера, припомнив разногласия с футболистами «Базеля».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Базель Гильермо Абаскаль
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