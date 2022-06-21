Боссы ФИФА приняли решение по поводу иностранцев в РПЛ

Руководители ФИФА разрешили иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими и украинскими командами.

Как сообщает пресс-служба организации, руководство ФИФА дало добро иностранным игрокам и тренерам приостановить свои соглашения с российскими и украинскими командами вплоть до июня 2023 года. Напомним, что до этого боссы ФИФА уже принимали подобное решение, после чего из РПЛ уехало большое количество иностранцев.

Напомним, что руководители УЕФА недавно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.