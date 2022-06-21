Бакаев: Последние два года я не показывал того, что реально могу

Новобранец питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев в разговоре с журналистами оценил свою игру в последние несколько сезонов.

Бакаев сказал «Чемпионату», что последние два года он точно не показывал того, на что реально способен. Полузащитник отметил, что может играть намного лучше, но оправдывать себя он не хочет, так что нужно просто показать себя в деле.

Напомним, что этим летом Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перешёл из московского «Спартака» в «Зенит». В прошедшем сезоне полузащитник провёл в российском чемпионате 26 поединков, в которых сделал шесть голевых передач.