Джикия — о Ларссоне: Возможно, его слова как-то неправильно перевели

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился с журналистами своим мнением по поводу нежелания форварда Джордана Ларссона возвращаться в Россию.

Джикия сказал «Чемпионату», что он тоже иногда говорит всякие заявление, а его слова неправильно доносят или вставляют то, что он не говорил. Защитник отметил, что, возможно, слова Ларссона просто неправильно перевели.

«С Джорданом я пока не общался, так что комментировать это никак не хочется», - добавил Джикия.

Напомним, что Джордан Ларссон заявил о том, что не собирается возвращаться в Россию. Права на шведского форварда принадлежат московскому «Спартаку», но вторую половину прошлого сезона Ларссон на правах аренды выступал за клуб АИК.