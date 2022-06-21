Мостовой считает, что Ларссон проявил неуважение к «Спартаку»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с журналистами высказался по поводу нежелания шведского форварда Джордана Ларссона возвращаться в «Спартак».

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что назвать Ларссона предателем вряд ли можно, но шведский футболист точно проявил к «Спартаку» неуважение. Экс-игрок отметил, что сейчас такая сложная ситуация, что люди выбирают то, что считают нужным для себя.

«У нас любят легионеров, которые потом махнут хвостиком и убегают», - добавил Мостовой.

Напомним, что Джордан Ларссон не хочет возвращаться в Россию. Вторую половину прошлого сезона форвард на правах аренды провёл в шведском клубе АИК.