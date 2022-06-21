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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев — об уходе Бакаева: Это его выбор

21 Июня 2022 • 12:51 Комментировать

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Как приводит слова Соболева «Чемпионат», это был выбор Бакаева, ведь это его жизнь и карьера. Форвард отметил, что он не может сказать, что как-то сильно расстроился из-за ухода Зелимхана.

«Я с ним по этому поводу не общался. Выбрал — пожалуйста», - добавил Соболев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента недавно перебрался из московской команды в питерский «Зенит», где будет выступать под седьмым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зелимхан Бакаев Александр Соболев
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