Соболев — об уходе Бакаева: Это его выбор

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Как приводит слова Соболева «Чемпионат», это был выбор Бакаева, ведь это его жизнь и карьера. Форвард отметил, что он не может сказать, что как-то сильно расстроился из-за ухода Зелимхана.

«Я с ним по этому поводу не общался. Выбрал — пожалуйста», - добавил Соболев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента недавно перебрался из московской команды в питерский «Зенит», где будет выступать под седьмым номером.