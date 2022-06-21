Экс-форвард сборной Сербии высказался по поводу нового тренера «Динамо»

Известный сербский экс-футболист Саво Милошевич высказался по поводу нового главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

Милошевич сказал порталу Sport24, что ему сложно быть объективным, так как Славиша является его очень хорошим другом. Экс-игрок отметил, что считает Йокановича одним из лучших сербских тренеров в истории.

«У меня нет никаких сомнений в том, что у Йокановича всё получится в российском чемпионате», - добавил Милошевич.

Напомним, что Славиша Йоканович официально возглавил динамовцев. До этого с московским клубом работал немецкий специалист Сандро Шварц, который перебрался в «Герту».