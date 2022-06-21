Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-форвард сборной Сербии высказался по поводу нового тренера «Динамо»

21 Июня 2022 • 12:45 Комментировать

Известный сербский экс-футболист Саво Милошевич высказался по поводу нового главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

Милошевич сказал порталу Sport24, что ему сложно быть объективным, так как Славиша является его очень хорошим другом. Экс-игрок отметил, что считает Йокановича одним из лучших сербских тренеров в истории.

«У меня нет никаких сомнений в том, что у Йокановича всё получится в российском чемпионате», - добавил Милошевич.

Напомним, что Славиша Йоканович официально возглавил динамовцев. До этого с московским клубом работал немецкий специалист Сандро Шварц, который перебрался в «Герту».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Саво Милошевич Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
13:27 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал о том, как Бакаев попрощался со «Спартаком»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: Последние два года я не показывал того, что реально могу
13:14 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Ведём переговоры по Агаларову»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Джикия — о Ларссоне: Возможно, его слова как-то неправильно перевели
12:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Ларссон проявил неуважение к «Спартаку»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Соболев — об уходе Бакаева: Это его выбор
12:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард сборной Сербии высказался по поводу нового тренера «Динамо»
12:40 · Россия. ФНЛ
Экс-футболист «Алании» Карацев приговорён к пяти годам тюрьмы
12:39 · Россия. Премьер-лига
Джикия: В плане трансферов у «Спартака» всё пройдёт спокойно
12:32 · Россия. Премьер-лига
Джикия — о Бакаеве: Футболка «Зенита» ему не идёт
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» отреагировали на интерес «Спартака» к Кузьмичёву
12:11 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Крыльев Советов» перейдёт в «Сочи» 1
12:06 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался по поводу возможного перехода Зиньковского в «Спартак»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Если у Ларссона нет желания играть за «Спартак», нужно от него избавляться»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о переходе Бакаева в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем