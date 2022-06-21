Джикия: В плане трансферов у «Спартака» всё пройдёт спокойно

Российский защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал журналистам о возможных трансферах московской команды этим летом.

Джикия сказал «Спорт-Экспрессу», что учитывая всю ситуацию в мире, в плане трансферов у московской команды всё пройдёт спокойно. Защитник отметил, что больших изменений в «Спартаке» не будет, но планируются точечные приобретения.

«За иностранцев говорить не могу, но самое главное, что сегодня эти игроки всё ещё с нами», - добавил капитан «Спартака».

Напомним, что московский клуб может в ближайшее время подписать соглашение с лучшим ассистентом РПЛ прошлого сезона, а именно с Антоном Зиньковским.