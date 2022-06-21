Джикия — о Бакаеве: Футболка «Зенита» ему не идёт

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Как приводит слова защитника «Спорт-Экспресс», он общался с Зелимханом после финала Кубка России и до последнего надеялся, что Бакаев всё же останется в «Спартаке», но это жизнь и так бывает.

«Футболка «Зенита» ему не идёт», - добавил Джикия.

Напомним, что Зелимхан Бакаев не сумел договориться со «Спартаком» по поводу нового контракта, так что этим летом полузащитник на правах свободного агента перебрался в питерский «Зенит».