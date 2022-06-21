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В «Урале» отреагировали на интерес «Спартака» к Кузьмичёву

21 Июня 2022 • 12:30 Комментировать

Сегодня, 21 июня, появилась информация об интересе московского «Спартака» к защитнику «Урала» Ивану Кузьмичёву. Об этом высказался президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в беседе с «РБ Спорт».

Во время разговора руководитель заявил, что в клуб по поводу Кузьмичёва никто не обращался. Предложений по футболисту не поступало.

В прошлом сезоне чемпионата России «Урал» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице. Кузьмичёв принял участие в 21 поединке, записав на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Григорий Иванов Иван Кузьмичёв
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