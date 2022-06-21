Джикия высказался по поводу возможного перехода Зиньковского в «Спартак»

Российский защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

Джикия сказал «Спорт-Экспрессу», что он не занимается селекцией, так как для этого есть специальные люди, но с Зиньковским он в хороших отношениях. Капитан «Спартака» отметил, что считает полузащитника «Крыльев Советов» очень качественным футболистом.

«Посмотрим, как всё будет», - добавил Джикия.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Антон Зиньковский в ближайшее время подпишет соглашение со «Спартаком». В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ с девятью ассистами в активе.