Соболев высказался о переходе Бакаева в «Зенит»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев высказался насчет ухода полузащитника Зелимхана Бакаева. Хавбек сменил «народную команду» на петербургский «Зенит».

«Это выбор Бакаева. Он сделал его, это его карьера. Не разговаривал с ним об этом», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-экспресса».

Бакаев является воспитанником футбольной академии «Спартака». За первую команду полузащитник выступал с 2018 года. По завершении сезона-2021/2022 у Зелимхана истек контракт с «красно-белыми». 15 июня было объявлено о его переходе в петербургский «Зенит» на правах свободного агента.