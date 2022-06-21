Джикия рассказал о том, какое впечатление на него произвёл Абаскаль

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился с журналистами своим мнением по поводу нового тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Как приводит слова защитника «Спорт-Экспресс», он уже успел пообщаться с новым главным тренером «Спартака», который произвёл на него очень хорошее впечатление. Джикия отметил, что всё покажет работа.

«По поводу капитанской повязки мы пока ничего не обсуждали», - добавил Джикия.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил «красно-белых». До этого испанский специалист тренировал швейцарский клуб «Базель».