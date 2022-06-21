Соболев рассказал, как отреагировал на отставку Ваноли

Центральный форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Пожелали с Ваноли друг другу удачи. Каждый делает свой выбор. Возможно, дело в семье», - передает слова нападающего «Спорт-экспресс».

Ваноли тренировал спартаковцев с декабря прошлого года. Он сменил у руля команды португальца Руя Виторию. Под руководством итальянского наставника «красно-белые» финишировали на десятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги и стали обладателями кубка страны.