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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков рассказал, как узнал об уходе из «Пари НН»

21 Июня 2022 • 11:49 Комментировать

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал решение руководства нижегородского клуба не продлевать с ним контракт.

Специалист признался, что несильно был удивлён таким развитием событий, а также поблагодарил людей, поддержавших его в этой ситуации.

«Мой контракт истёк 1 июня. За неделю до этого я встретился с гендиректором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Напомним, под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в Премьер-лиге на будущий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Пари НН
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