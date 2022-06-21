Кержаков рассказал, как узнал об уходе из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал решение руководства нижегородского клуба не продлевать с ним контракт.

Специалист признался, что несильно был удивлён таким развитием событий, а также поблагодарил людей, поддержавших его в этой ситуации.

«Мой контракт истёк 1 июня. За неделю до этого я встретился с гендиректором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Напомним, под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в Премьер-лиге на будущий сезон.